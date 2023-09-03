Эрдоган в Сочи обсудит с Путиным "зерновой коридор" и обмен пленными

Эрдоган отправится в Сочи в понедельник, 4 сентября. По данным СМИ, лидер Турции и глава Кремля обсудят будущее соглашение о "зерновом коридоре".

Также Эрдоган и Путин планируют обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе войну России против Украины. Кроме того, на повестке дня будет обмен пленными между Украиной и Россией.

"Но важнейшим пунктом повестки дня будет зерновой коридор", - отмечает издание.

Встреча Эрдогана и Путина

Следует отметить, что слухи о встрече президента Турции и российского диктатора ходили давно. Однако ни сам Эрдоган, ни Путин долго не подтверждали, что встретятся лично.

Первоначально турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения". Однако в Кремле не подтверждали эту информацию.

Недавно стало известно, что Эрдоган все приедет в Россию 4 сентября, а главной темой переговоров станет "зерновое соглашение".

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