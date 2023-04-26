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Ердоган скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пліткують про інфаркт

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Туреччина, Середа 26 квітня 2023 21:31
Ердоган скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пліткують про інфаркт Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, після інциденту в прямому ефірі, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган скасував передвиборчі мітинги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Я хотів би подякувати кожному члену та брату моєї благородної нації, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятості. ​​Сьогодні, буду відпочивати вдома за порадою наших лікарів", - повідомив президент.

ЗМІ поширюють чутки про ймовірний інфаркт

Турецьке видання Avazturk повідомляє, що після інциденту в прямому ефірі в соціальних мережах почали стверджувати, що у президента Ердогана стався серцевий напад, на місце події негайно приїхала швидка допомога, і Ердогана доставили в найближчу лікарню.

Коли повідомлення про серцевий напад, поширилися в соціальних мережах, деякі члени опозиції сказали, що президент швидше одужає, однак деякі користувачі поділилися заявами про смерть Ердогана, включаючи попередні здогадки про ймовірне захворювання Ердогана на рак.

Проте, попри всі здогадки Ердоган зробив заяву про власний дискомфорт та сказав, що у нього розлад шлунку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що турецькому президенту стало погано під час прямого ефіру.

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