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Эрдоган отменил предвыборные митинги из-за болезни, СМИ сплетничают об инфаркте

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Турция, Среда 26 апреля 2023 21:31
Эрдоган отменил предвыборные митинги из-за болезни, СМИ сплетничают об инфаркте Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, после инцидента в прямом эфире, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отменил предвыборные митинги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Я хотел бы поблагодарить каждого члена и брата моей благородной нации, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я имел во время эфира из-за моей занятости. Сегодня, буду отдыхать дома по совету наших врачей", - сообщил президент.

СМИ распространяют слухи о вероятном инфаркте

Турецкое издание Avazturk сообщает, что после инцидента в прямом эфире в социальных сетях начали утверждать, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ, на место происшествия немедленно приехала скорая помощь, и Эрдогана доставили в ближайшую больницу.

Когда сообщения о сердечном приступе, распространились в социальных сетях, некоторые члены оппозиции сказали, что президент скорее выздоровеет, однако некоторые пользователи поделились заявлениями о смерти Эрдогана, включая предварительные догадки о вероятном заболевании Эрдогана раком.

Однако, несмотря на все догадки Эрдоган сделал заявление о собственном дискомфорте и сказал, что у него расстройство желудка.

Напомним, мы сообщали, что турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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