Эрдоган о ситуации на ЗАЭС: мы не хотим повторения Чернобыля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Это заявление Эрдоган сделал на брифинге, после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

По его словам, Турция прилагает усилия для прекращения войны дипломатическим путем. Также он заявил о постоянной поддержке Украины.

"Как вы знаете, всего месяц назад мы в составе ООН, Украины, России и Турции показали пример исторической совместной работы. Не только Украина, а и весь мир начал ощущать положительные последствия Стамбульского соглашения, которое позволило создать безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки через Черное море", - заявил Эрдоган.

Президент Турции рассказал, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу 25 судов доставили и доставляют на мировые рынки около 625 тысяч тонн украинского зерна.

Также во время переговоров обсуждались вопросы активизации деятельности существующего механизма.