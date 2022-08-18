Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо повторення Чорнобиля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не хоче повторення Чорнобиля, коментуючи обстріли Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Цю заяву Ердоган зробив на брифінгу, після тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

За його словами, Туреччина докладає зусилля для припинення війни дипломатичним шляхом. Також він заявив про постійну підтримку України.

"Як ви знаєте, лише місяць тому ми у складі ООН, України, Росії та Туреччини показали приклад історичної спільної роботи. Не тільки Україна, а й увесь світ почав відчувати позитивні наслідки Стамбульської угоди, яка уможливила безпечний експорт українського зерна на світові ринки через Чорне море", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини розповів, що з 1 серпня, коли угода набула чинності, 25 суден доставили та доставляють на світові ринки близько 625 тисяч тонн українського зерна.

Також під час перемовин обговорювались питання активізації діяльності існуючого механізму.