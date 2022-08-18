ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо повторення Чорнобиля

Новость на русском →
Львів, Четвер 18 серпня 2022 19:35
Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо повторення Чорнобиля Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не хоче повторення Чорнобиля, коментуючи обстріли Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Цю заяву Ердоган зробив на брифінгу, після тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

За його словами, Туреччина докладає зусилля для припинення війни дипломатичним шляхом. Також він заявив про постійну підтримку України.

"Як ви знаєте, лише місяць тому ми у складі ООН, України, Росії та Туреччини показали приклад історичної спільної роботи. Не тільки Україна, а й увесь світ почав відчувати позитивні наслідки Стамбульської угоди, яка уможливила безпечний експорт українського зерна на світові ринки через Чорне море", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини розповів, що з 1 серпня, коли угода набула чинності, 25 суден доставили та доставляють на світові ринки близько 625 тисяч тонн українського зерна.

Також під час перемовин обговорювались питання активізації діяльності існуючого механізму.

Нагадаємо, що у Львові завершилася зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом