Эрдоган считает, что Турцию не принимают в ЕС из-за религии

Евросоюз не принимает Турцию в свой состав из-за вероисповедания. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Он убежден, что несмотря на то, что в ЕС говорят о большом населении Турции для принятия в Евросоюз, на самом деле причина в религии.

"Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы - мусульмане", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция сохраняет приверженность полноправному членству в Европейском союзе.

Напомним, в марте в Европарламенте призвали Европейскую комиссию приостановить переговоры с Турцией о вступлении страны в состав Евросоюза.

В Еврокомиссии заявляли, что в Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском союзе, поскольку страна поменяла свое отношение к европейским ценностям.