Ердоган вважає, що Туреччину не приймають в ЄС через релігію

Євросоюз не приймає Туреччину в свій склад через віросповідання. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Він переконаний, що незважаючи на те, що в ЄС говорять про велику населення Туреччини для прийняття до Євросоюзу, насправді причина в релігії.

"Нам кажуть, що населення Туреччини дуже велике. Однак справжня причина небажання підтримати заявку Анкари криється в іншому. Справжня причина полягає в тому, що ми - мусульмани", - сказав Ердоган.

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина зберігає прихильність повноправного членства в Європейському союзі.

Нагадаємо, в березні в Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу.

В Єврокомісії заявляли, що в Туреччині зараз відсутні реальні перспективи в переговорах щодо набуття членства в Європейському союзі, оскільки країна змінила своє ставлення до європейських цінностей.