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Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС

Новости » Политика    31.05.2019 - 01:40
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Президент Турции обвинил также Брюссель

Турция сохраняет приверженность полноправному членству в Европейском союзе. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган отметил, курс Турции на вступление в ЕС неизменен, хотя, по его словам, "блок не выполнил своих обещаний". Такое завление он сделал в четверг, 30 мая, - на следующий день после того, как в докладе ЕС прозвучала критика Анкары по поводу ее судебной и экономической ситуации.

Объявляя о ряде судебных реформ в Анкаре, Эрдоган заявил, что они фактически запретят только "проблемные" разделы веб-сайтов вместо введения полного запрета доступа.

Отметим, онлайн-энциклопедия Википедия была заблокирована в Турции с 2017 года из-за закона, который разрешает властям запрещать доступ к веб-сайтам, которые считаются угрозой национальной безопасности.

Напомним, в марте в Европарламенте призвали Европейскую комиссию приостановить переговоры с Турцией о вступлении страны в состав Евросоюза. Об этом сообщает Она является автором отчета комитета Европарламента по иностранным делам. В документе говорится о том, что в Турции продолжают нарушаться  права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему. Также страна не решила споры с Кипром и другими соседями.

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Новости Украины ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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