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Ердоган на саміті за участі Путіна закликав "зупинити кровопролиття" в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (kremlin_ru)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на саміті у Казахстані закликав "зупинити кровопролиття" в Україні. На конференції також був присутній російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Незважаючи на ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття", - заявив Ердоган.

Планується, що на полях саміту із взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходить у столиці Казахстану, Ердоган та Путін проведуть двосторонню зустріч.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Ердогана повідомляли, що президент Туреччини планує обговорити з Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні.

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