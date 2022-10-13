Ердоган на саміті за участі Путіна закликав "зупинити кровопролиття" в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на саміті у Казахстані закликав "зупинити кровопролиття" в Україні. На конференції також був присутній російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Незважаючи на ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття", - заявив Ердоган.

Планується, що на полях саміту із взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходить у столиці Казахстану, Ердоган та Путін проведуть двосторонню зустріч.