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Эрдоган на саммите с участием Путина призвал "остановить кровопролитие" в Украине

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (kremlin_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Казахстане призвал "остановить кровопролитие" в Украине. На конференции присутствовал также российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", - заявил Эрдоган.

Планируется, что на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в столице Казахстана, Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу.

Напомним, ранее в администрации Эрдогана сообщали, что президент Турции планирует обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВойна в УкраинеТурцияРоссийская Федерация