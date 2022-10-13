Эрдоган на саммите с участием Путина призвал "остановить кровопролитие" в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Казахстане призвал "остановить кровопролитие" в Украине. На конференции присутствовал также российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", - заявил Эрдоган.
Планируется, что на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в столице Казахстана, Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу.
Напомним, ранее в администрации Эрдогана сообщали, что президент Турции планирует обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине.
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