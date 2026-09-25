Ердоган розповів, як просувається відновлення зернового коридору в Чорному морі
Туреччина активізувала зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі та пришвидшила дипломатичні кроки в цьому напрямку. Питання вже обговорили з Україною, відповідь виявилась позитивною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Туреччини для журналістів у Нью-Йорку.
"Питання безпеки в Чорному морі дуже важливе як для нас, так і для нашого регіону. Чорне море не є фронтом цієї війни і ніколи не повинно ним стати", - заявив Ердоган.
За його словами, у переговорах зі сторонами Туреччина детально пояснює необхідність відновлення безпеки судноплавства - це принесе одразу дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни.
Ердоган наголосив: Туреччина чітко заявила, що не приймає атак на торговельні судна в Чорному морі, хто б їх не здійснював, і очікує від сторін відповідальної поведінки.
"Ми знову активізували зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки", - повідомив президент.
Він додав, що ще раз обговорив це питання з Володимиром Зеленським, і "відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною".
Нагадаємо, Зеленський уже зустрічався з Ердоганом та обговорював безпеку в Чорному морі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Ще напередодні Туреччина передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі - країна розробила план виходу з кризи в регіоні.