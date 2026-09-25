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Эрдоган рассказал, как продвигается восстановление зернового коридора в Черном море

01:26 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Эрдоган рассказал, как продвигается восстановление зернового коридора в Черном море Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
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Турция активизировала усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море и ускорила дипломатические шаги в этом направлении. Вопрос уже обсудили с Украиной, ответ оказался положительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Турции для журналистов в Нью-Йорке.

"Вопрос безопасности в Черном море очень важен как для нас, так и для нашего региона. Черное море не является фронтом этой войны и никогда не должно им стать", - заявил Эрдоган.

По его словам, в переговорах со сторонами Турция подробно объясняет необходимость восстановления безопасности судоходства - это принесет сразу два преимущества: обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения войны.

Эрдоган подчеркнул: Турция четко заявила, что не принимает атак на торговые суда в Черном море, кто бы их ни совершал, и ожидает от сторон ответственного поведения.

"Мы снова активизировали усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", - сообщил президент.

Он добавил, что еще раз обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским, и "ответ, который я получил от него, был положительным".

Напомним, Зеленский уже встречался с Эрдоганом и обсуждал безопасность в Черном море на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Еще накануне Турция передала Украине и РФ предложение о деэскалации в Черном море - страна разработала план выхода из кризиса в регионе.

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