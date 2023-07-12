Ердоган розповів, як ухвалив рішення віддати командирів "Азовсталі" Україні

За його словами, домовленості про те, що командири "Азовсталі" мають залишатися в Туреччині до кінця війни, були досягнуті на двосторонній основі між Україною і Росією.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спочатку це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - пояснив він.

Турецький лідер додав, що він віддав захисників "Азовсталі" тільки тому, що про це попросив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит - то ми віддали цих командирів", - заявив він.

При цьому Ердоган додав, що передача захисників "Азовсталі" не вплинула на відносини з Росією.

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він і спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

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