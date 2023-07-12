UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган розповів, як ухвалив рішення віддати командирів "Азовсталі" Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення Туреччини передати Україні командирів "Азовсталі" не вплинуло на відносини Анкари з Росією. Зрештою вони "вийшли на позитив".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, домовленості про те, що командири "Азовсталі" мають залишатися в Туреччині до кінця війни, були досягнуті на двосторонній основі між Україною і Росією.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спочатку це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - пояснив він.

Турецький лідер додав, що він віддав захисників "Азовсталі" тільки тому, що про це попросив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит - то ми віддали цих командирів", - заявив він.

При цьому Ердоган додав, що передача захисників "Азовсталі" не вплинула на відносини з Росією.

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він і спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України