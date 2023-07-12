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Эрдоган рассказал, как принял решение отдать командиров "Азовстали" Украине

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Решение Турции передать Украине командиров "Азовстали" не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов они "вышли на позитив".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, договоренности о том, что командиры "Азовстали" должны оставаться в Турции до конца войны были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.

Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", - пояснил он.

Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос - то мы отдали этих командиров", - заявил он.

При этом Эрдоган добавил, что передача защитников "Азовстали" не повлияла на отношения с Россией.

"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", - заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину

8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, которые предусматривали, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

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