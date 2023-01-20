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Ердоган у розмові з Зеленським запропонував бути посередником з Путіним

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages-)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 січня, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вони обговорили розвиток російсько-української війни. В ході розмови турецький президент вкотре заявив, що готовий стати посередником в війні, що розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Нагадаємо, раніше радник президента Ердогана заявив про намір Туреччини домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

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Володимир ЗеленськийРеджеп Тайіп Ердоган