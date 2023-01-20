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Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил быть посредником с Путиным

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 января, во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана они обсудили развитие российско-украинской войны. В ходе разговора турецкий президент в очередной раз заявил, что готов стать посредником в войне, начатой Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Напомним, ранее советник президента Эрдогана заявил о намерении Турции добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган