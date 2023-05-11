Ердоган ризикує програти президентські вибори вже у першому турі

Опитування показало, що Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу - 49,3%, внаслідок чого йому лише трохи не вистачає для перемоги у першому турі. Другий тур заплановано на 28 травня.

Результати опитування зміцнили враження, що Ердоган стикається із найбільшою проблемою свого двадцятирічного правління. Вони здебільшого збіглися з даними інших опитувань, у яких Киличдароглу, кандидат від основного опозиційного альянсу, також лідирує.

Завдання Ердогана ускладнилося кризою вартості життя, викликаним різким падінням ліри та стрімкою інфляцією, а також руйнівним землетрусом у лютому, внаслідок якого в Туреччині загинуло понад 50 тисяч людей, а мільйони залишилися без даху над головою.

Опитування Konda, проведене 6-7 травня, показало підтримку двох інших кандидатів на рівні 4,8% для Сінана Огана та 2,2% для Мухаррема Індже. Компанія Konda повідомила, що більшість їхніх виборців схиляються до того, щоб проголосувати за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) у другому турі.

Опитування Metropoll також показало, що можливий другий тур: Киличдароглу отримав 49,1%, а Ердоган - 46,9%. У другому турі Киличдароглу перемагає з результатом 51,3%.

Опитування Konda показало, що підтримка правлячого альянсу Ердогана на парламентських виборах склала 44,0%, випереджаючи основний опозиційний альянс із 39,9%. Очікується, що прокурдська партія ДПН, яка підтримує Киличдароглу, відіграє основну роль.

Компанія Konda, що ДПН, що балотується під емблемою іншої партії через загрозу судової заборони, та її ліві союзники отримають 12,3% підтримки на парламентських виборах. Це залишило б Ердогана та його союзників у меншості у парламенті.

"Немає жодних сумнівів у тому, що Ердоган стикається з більшістю, яка хоче змін, у тому числі і з молоддю, - сказала Аслі Айдинтасбас, запрошений науковий співробітник Брукінгського інституту.

За її словами, єдине питання полягає в тому, чи вірять люди, що Киличдароглу є тим провідником змін.

"Незалежно від того, виграє він насилу чи ні, я відчуваю, що епоха Ердогана закінчилася", - додала вона.

Компанія Konda провела особисті інтерв'ю з 3480 людьми у 35 провінційних центрах. Опитування має похибку 2,2% за рівня достовірності 99%.