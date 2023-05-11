Эрдоган рискует проиграть президентские выборы уже в первом туре

Опрос показал, что Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу - 49,3%, в результате чего ему лишь немного не хватает для победы в первом туре. Второй тур намечен на 28 мая.

Результаты опроса укрепили впечатление, что Эрдоган сталкивается с самой большой проблемой своего двадцатилетнего правления. Они в основном совпали с данным других опросов, в которых Кылычдароглу, кандидат от основного оппозиционного альянса, также лидирует.

Задача Эрдогана осложнилась кризисом стоимости жизни, вызванным резким падением лиры и стремительной инфляцией, а также разрушительным землетрясением в феврале, в результате которого в Турции погибло более 50 тысяч человек, а миллионы остались без крова

Опрос Konda, проведенный 6-7 мая, показал поддержку двух других кандидатов на уровне 4,8% для Синана Огана и 2,2% для Мухаррема Индже. Компания Konda сообщила, что большинство их избирателей склоняются к тому, чтобы проголосовать за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) во втором туре.

Опрос Metropoll также показал, что возможен второй тур: Кылычдароглу получил 49,1%, а Эрдоган - 46,9%. Во втором туре Кылычдароглу побеждает с результатом 51,3%.

Опрос Konda показал, что поддержка правящего альянса Эрдогана на парламентских выборах составила 44,0%, опережая основной оппозиционный альянс с 39,9%. Ожидается, что прокурдская партия ДПН, поддерживающая Кылычдароглу, сыграет основную роль.

Компания Konda, что ДПН, баллотирующаяся под эмблемой другой партии из-за угрозы судебного запрета, и ее левые союзники получат 12,3% поддержки на парламентских выборах. Это оставило бы Эрдогана и его союзников в меньшинстве в парламенте.

"Нет никаких сомнений в том, что Эрдоган сталкивается с большинством, которое хочет перемен, в том числе и с молодежью, - сказала Асли Айдынтасбас, приглашенный научный сотрудник Брукингского института.

По ее словам, единственный вопрос заключается в том, верят ли люди, что Кылычдароглу является тем проводником перемен.

"Независимо от того, выиграет он с трудом или нет, я чувствую, что эпоха Эрдогана закончилась", - добавила она.

Компания Konda провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах. Опрос имеет погрешность 2,2% при уровне достоверности 99%.