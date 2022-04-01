Ердоган - Путіну: переговори України та Росії в Стамбулі "вселили надію на мир"

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін провели телефонну розмову. Під час якої турецький лідер заявив, що переговори української та російської делегацій у Стамбулі "вселили надію на мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Як інформує видання, посилаючись на директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини, під час розмови сторони обговорили зустріч переговорних делегацій Росії та України у вівторок у Стамбулі.

"Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що позитивна та конструктивна зустріч російсько-українських делегацій у Стамбулі вселяє надії на мир. Зазначаючи, що сторонам важливо діяти зі здоровим глуздом і підтримувати діалог, він висловив бажання завершити свої зусилля організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переконуватиме президента Росії Володимира Путіна зробити кроки по Криму і Донбасу на особистій зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Така зустріч могла б пройти на турецькій території.

Зазначимо, 29 березня в Стамбулі пройшли переговори між Україною і Росією. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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