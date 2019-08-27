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Ердоган і Путін обговорять питання України в Москві

Новини » Політика    27.08.2019 - 16:34
Ердоган і Путін обговорять питання України в Москві
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Президент Туреччини знаходиться в Москві з офіційним візитом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорить питання України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Путін і Ердоган планують обговорити питання врегулювання конфлікту в Україні під час спільної зустрічі в Москві.

"Буде обговорюватися і Сирія, і Україна, і інші питання. Звичайно, певний акцент на сирійських справах буде зроблено", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на початку серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським Раджеп Ердоган заявив про підтримку України в конфлікті з Росією. За словами Ердогана, він ніколи не визнає анексію Криму, а Зеленський назвав Туреччину партнером, який допоможе вирішити ситуації в Чорноморському регіоні.

Також повідомлялося, що в найближчі тижні може пройти нова зустріч у нормандському форматі, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Таке рішення було озвучено під час саміту країн "Великої сімки" у Франції.

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