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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Новости » Политика     21.02.2020 - 21:21
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Anadolu)

Эрдоган заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по напряжению в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить.

Также Эрдоган и Путин выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Добавим, что пресс-служба Кремля пока не обнародовала свое сообщение о результатах переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон и Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры Франции и Германии призвали Москву повлиять на режим Асада с целью прекращения эскалации в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что Европейский союз призвал участников военного конфликта в сирийском Идлибе к прекращению военных действий в регионе. В Брюсселе призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако Асад не планирует прекращать наступление на сирийскую провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.

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