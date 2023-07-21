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Ердоган проведе переговори з Путіним для продовження "зернової угоди"

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Він зазначив, що Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні Міністерств закордонних справ.

Ердоган підкреслив, що планує обговорити з Путіним "зернову угоду" як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини.

За словами президента, Захід зі свого боку має врахувати очікування російської сторони в цьому питанні.

"Припинення Чорноморської зернової ініціативи матиме цілу низку негативних наслідків, зокрема зростання світових цін на продовольство, голод і нова хвиля міграції. Ми продовжимо брати на себе ініціативу, щоб запобігти подібному збігу обставин", - заявив Ердоган.

Він вірить, що переговори з Путіним допоможуть забезпечити продовження "зернової угоди".

"У нього також є певні очікування від західних країн, і ті зі свого боку мають вжити відповідних заходів", - сказав Ердоган.

За його словами, продовження угоди буде на благо людства.

Ердоган заявив, що турецька сторона докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення "зернової угоди". При цьому він висловив упевненість у тому, що завдяки зусиллям вдасться забезпечити продовження угоди щодо "зернового коридору".

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому Кремль і так кілька місяців не забезпечував стабільної роботи "зернового коридору". Він блокував перевірки кораблів та обстрілював зернові термінали одеських портів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі.

Разом з тим Міноборони РФ пригрозило, що будь-які країни, що прямують до чорноморських портів, будуть вважатися залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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