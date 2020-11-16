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Эрдоган просит парламент Турции разрешить отправку военных в Азербайджан

Автор: РБК-Украина

В рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе турецкая сторона отправит своих военных в Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит парламент рассмотреть соответствующий вопрос.

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган направил указ об отправке военных в Азербайджан на согласование в парламенте. Они будут задействованы в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра по Нагорному Карабаху.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ", - говорится в тексте документа.

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Также в указе говорится, что отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции. Численность миссии и ее сроки будут определяться Администрацией президента Турции.

Напомним, по условиям мирных соглашений, на территории Нагорного Карабаха, которая не передана Азербайджану, будет действовать российская миротворческая миссия. Также будет работать мониторинговый центр России и Турции, который будет контролировать соблюдение перемирия.

Вчера стало известно, что Азербайджан разрешил Армении отсрочить вывод войск из одного района в Карабахе.

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