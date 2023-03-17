UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган про ратифікацію заявки Швеції в НАТО: залежить від дій Стокгольму

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що лише від рішучих кроків, які зробить Стокгольм, залежить розгляд питання про ратифікацію заявки Швеції в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Турецький лідер, пояснюючи різницю в точці зору Анкари щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, заявив, що Стокгольм "прийняв тероризм", посилаючись на демонстрації прихильників курдських бойовиків на вулицях Стокгольма.

"У Фінляндії такі демонстрації не відбуваються. З цієї причини нам довелося розглядати (Фінляндію - ред.) окремо від Швеції", - заявив Ердоган.

Своєю чергою фінський президент Саулі Нііністе привітав рішення Туреччини просувати заявку його країни на вступ до НАТО, проте висловив солідарність зі Швецією.

"У мене є відчуття, що членство Фінляндії в НАТО не є повним без Швеції", - додав він.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що позиція Швеції по курдам уповільнює її процес вступу в НАТО.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Проте пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган