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Ердоган про ратифікацію заявки Швеції в НАТО: залежить від дій Стокгольму

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Туреччина, П'ятниця 17 березня 2023 20:59
Ердоган про ратифікацію заявки Швеції в НАТО: залежить від дій Стокгольму Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що лише від рішучих кроків, які зробить Стокгольм, залежить розгляд питання про ратифікацію заявки Швеції в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Турецький лідер, пояснюючи різницю в точці зору Анкари щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, заявив, що Стокгольм "прийняв тероризм", посилаючись на демонстрації прихильників курдських бойовиків на вулицях Стокгольма.

"У Фінляндії такі демонстрації не відбуваються. З цієї причини нам довелося розглядати (Фінляндію - ред.) окремо від Швеції", - заявив Ердоган.

Своєю чергою фінський президент Саулі Нііністе привітав рішення Туреччини просувати заявку його країни на вступ до НАТО, проте висловив солідарність зі Швецією.

"У мене є відчуття, що членство Фінляндії в НАТО не є повним без Швеції", - додав він.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що позиція Швеції по курдам уповільнює її процес вступу в НАТО.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Проте пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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