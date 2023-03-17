Эрдоган о ратификации заявки Швеции в НАТО: зависит от действий Стокгольма

Сегодня, 17 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что только от решительных шагов, предпринятых Стокгольмом, зависит рассмотрение вопроса о ратификации заявки Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Турецкий лидер, объясняя разницу в точке зрения Анкары по поводу заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил, что Стокгольм "принял терроризм", ссылаясь на демонстрации сторонников курдских боевиков на улицах Стокгольма.

"В Финляндии такие демонстрации не проходят. По этой причине нам пришлось рассматривать (Финляндию - ред.) отдельно от Швеции", - заявил Эрдоган.

В свою очередь финский президент Саули Ниинисте приветствовал решение Турции продвигать заявку его страны на вступление в НАТО, однако выразил солидарность со Швецией.

"У меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО неполно без Швеции", - добавил он.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что позиция Швеции по курдам замедляет процесс вступления в НАТО.

После того как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Однако позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.