Эрдоган призвал Путина прекратить обстрелы в Украине и подписать мирное соглашение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий лидер призвал Путина прекратить обстрелы в Украине, открыть гуманитарные коридоры и подписать мирное соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
При этом Эрдоган сказал Путину, что Турция готова внести свой вклад в мирное разрешение конфликта, и заявил, что прекращение огня снимет озабоченность по поводу гуманитарной ситуации.
"Президент Эрдоган вновь повторил свой призыв "давайте вместе проложим путь к миру. Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для достижения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения", - говорится в сообщении.
Напомним, в ходе переговоров с Эрдоганом Путин заявил, что "спецоперация" в Украине может завершиться при выполнении хорошо известных требований России.
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