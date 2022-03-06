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Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні і підписати мирну угоду

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Анкара, Неділя 06 березня 2022 17:34
Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні і підписати мирну угоду Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході переговорів турецький лідер закликав Путіна припинити обстріли в Україні, відкрити гуманітарні коридори і підписати мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

При цьому Ердоган сказав Путіну, що Туреччина готова внести свій внесок у мирне вирішення конфлікту, і заявив, що припинення вогню зніме заклопотаність з приводу гуманітарної ситуації.

"Президент Ердоган знову повторив свій заклик" давайте разом прокладемо шлях до миру. Ердоган підкреслив важливість вжиття термінових заходів для досягнення припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів і підписання мирної угоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ході переговорів з Ердоганом Путін заявив, що "спецоперація" в Україні може завершитися при виконанні добре відомих вимог Росії.

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