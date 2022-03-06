Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні і підписати мирну угоду
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході переговорів турецький лідер закликав Путіна припинити обстріли в Україні, відкрити гуманітарні коридори і підписати мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
При цьому Ердоган сказав Путіну, що Туреччина готова внести свій внесок у мирне вирішення конфлікту, і заявив, що припинення вогню зніме заклопотаність з приводу гуманітарної ситуації.
"Президент Ердоган знову повторив свій заклик" давайте разом прокладемо шлях до миру. Ердоган підкреслив важливість вжиття термінових заходів для досягнення припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів і підписання мирної угоди", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ході переговорів з Ердоганом Путін заявив, що "спецоперація" в Україні може завершитися при виконанні добре відомих вимог Росії.
Війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Стало відомо, яка ситуація в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.