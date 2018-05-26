Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары на лиры

Таким образом Эрдоган предлагает спасти национальную валюту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан обменять доллары и евро на турецкие лиры, Таким образом Эрдоган предлагает спасти национальную валюту, передает DW.

Президент Турции на предвыборном мероприятии в субботу, 26 мая, в обращении к согражданам призвал не хранить "под подушкой доллары и евро".

"Идите и переведите их в лиры", - заявил Эрдоган.

Отмечается, недавно курс турецкой лиры по отношению к американской валюте обновил исторический минимум в 4,929 лиры за доллар.

Эрдоган уже заявил, что после внеочередных президентских и парламентских выборов 24 июня намерен более серьезно контролировать валютную политику в стране.

Напомним, 24 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главы стран отметили важность ускорения процесса переговоров, которые касаются заключения соглашения между Украиной и Турцией о свободной торговле.