Ердоган закликав громадян Туреччини міняти долари на ліри

Таким чином Ердоган пропонує врятувати національну валюту

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав громадян обміняти долари і євро на турецькі ліри, Таким чином Ердоган пропонує врятувати національну валюту, передає DW.

Президент Туреччини на передвиборчому заході в суботу, 26 травня, у зверненні до співгромадян закликав не зберігати "під подушкою долари і євро".

"Ідіть і переведіть їх у ліри", - заявив Ердоган.

Наголошується, нещодавно курс турецької ліри по відношенню до американської валюти оновив історичний мінімум в 4,929 ліри за долар.

Ердоган вже заявив, що після позачергових президентських і парламентських виборів 24 червня має намір більш серйозно контролювати валютну політику в країні.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. Глави країн відзначили важливість прискорення процесу переговорів, які стосуються укладення угоди між Україною та Туреччиною про вільну торгівлю.