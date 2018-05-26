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Ердоган закликав громадян Туреччини міняти долари на ліри

НовиниПолітика    26.05.2018 - 21:55
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Таким чином Ердоган пропонує врятувати національну валюту

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав громадян обміняти долари і євро на турецькі ліри, Таким чином Ердоган пропонує врятувати національну валюту, передає DW.

Президент Туреччини на передвиборчому заході в суботу, 26 травня, у зверненні до співгромадян закликав не зберігати "під подушкою долари і євро".

"Ідіть і переведіть їх у ліри", - заявив Ердоган.

Наголошується, нещодавно курс турецької ліри по відношенню до американської валюти оновив історичний мінімум в 4,929 ліри за долар.

Ердоган вже заявив, що після позачергових президентських і парламентських виборів 24 червня має намір більш серйозно контролювати валютну політику в країні.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. Глави країн відзначили важливість прискорення процесу переговорів, які стосуються укладення угоди між Україною та Туреччиною про вільну торгівлю.

Уряд затвердив угоду про військово-фінансове співробітництво з Туреччиною У Туреччині понад 100 осіб засудили до довічного ув'язнення за участь у держперевороті
Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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