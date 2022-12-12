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Ердоган пригрозив Греції турецькими ракетами: можуть досягти Афін

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову пригрозив Греції. Цього разу він заявив, що турецькі ракети можуть дістати до Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відповідну заяву Ердоган зробив під час виступу в неділю в місті Самсун. Він сказав, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети, і, якщо Греція "не зберігатиме спокій", їх можуть застосувати.

"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно ж, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити", - заявив Ердоган.

Варто зазначити, що Туреччина розробила балістичні ракети Tayfun малої дальності. Їх випробували у жовтні цього року над Чорним морем. Ракета вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність ракет, які є зараз в арсеналі Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Туреччини заявив, що його країна готова вжити заходів, якщо Греція продовжить провокації в Егейському морі та порушить мирний договір.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияГреціяракети