Эрдоган пригрозил Греции турецкими ракетами: могут достичь Афин

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в воскресенье в городе Самсун. Он сказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты, и, если Греция "не будет сохранять спокойствие", их могут применить.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-нибудь сделать", - заявил Эрдоган.

Следует отметить, что Турция разработала баллистические ракеты Tayfun малой дальности. Их испытали в октябре этого года над Черным морем. Ракета поразила цель на расстоянии около 560 километров, что более чем вдвое превышает дальность ракет, находящихся сейчас в арсенале Турции.

Напомним, недавно глава МИД Турции заявил, что его страна готова принять меры, если Греция продолжит провокации в Эгейском море и нарушит мирный договор.

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