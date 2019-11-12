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Ердоган пригрозив відпустити бойовиків ІДІЛ і вислати їх в ЄС

Новини » В світі     12.11.2019 - 12:42
Ердоган пригрозив відпустити бойовиків ІДІЛ і вислати їх в ЄС
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Він обурився санкціями щодо Туреччини з боку Євросоюзу

У вівторок, 12 листопада, президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив із загрозою, що Туреччина може звільнити ув'язнених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" і відправити їх в країни Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Повідомляється, що таким чином Ердоган відреагував на накладені на його країну санкції після того, як Туреччина вирішила почати бурити газ у водах Середземного моря біля берегів Кіпру.

"Вам слід переглянути свою позицію щодо Туреччини, яка на даний момент утримує так багато членів ІДІЛ у в'язниці і водночас контролює тих, хто перебуває в Сирії... Ці ворота відкриються, і ці члени ІДІЛ, які почали вирушати до вас, будуть продовжувати вирушати", - попередив Ердоган європейські країни на наступний день після того, як ЄС оприлюднив систему санкцій проти Туреччини.

Він також додав, що Туреччина продовжить репатріювати бойовиків "Ісламського держави" в їх рідні країни, навіть якщо ці країни відмовляться забирати їх назад.

Зазначимо, в понеділок Туреччина депортувала громадян Сполучених Штатів, Данії та Німеччини і оголосила про плани незабаром вислати сім інших громадян Німеччини, двох громадян Ірландії та 11 громадян Франції. Всі вони були членами ІДІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня влада Туреччини заявила, що близько 1200 бойовиків ІДІЛ перебувають у турецьких в'язницях.

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