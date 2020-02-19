Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением новой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah в Twitter.

По словам Эрдогана, предварительные переговоры с Россией не принесли результатов, поэтому он не исключает проведения новой операции в провинции Идлиб. Он добавил, что проведение операции вопрос очень короткого времени.

"Мы в последний раз предупреждаем. К сожалению, мы не получили результатов от переговоров в Турции и в России. Мы видим, что за столом переговоров мы находимся далеко от тех целей, которые поставили перед собой. Мы завершили все приготовления. Мы наступим внезапно. Скажу больше: операция в Идлибе - это вопрос очень короткого времени", - заявил он.

Президент Турции отметил, что турецкие военные не покинут сирийскую провинцию Идлиб, а у режима Башара Асада есть несколько дней для вывода сил из провинции.

"У режима остались считанные дни для того, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, которые определены соглашениями, подписанными в Сочи. Это наше последнее предупреждение", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад не планирует прекращать наступление на провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа. При этом Асад рассказал об улучшении жизни и экономической ситуации в Аллепо, которое было взято под полный контроль правительства.