Эрдоган пригрозил Греции "серьезными последствиями" и напомнил об Измире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о "серьезных последствиях", если та будет "провоцировать" турецких военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

"Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам лишь одно: не забывайте об Измире!",- заявил Эрдоган.

Тем самым турецкий лидер напомнил о победе 100-летней давности, когда греческие войска были выбиты с захваченных земель Анатолии, в частности из Измира, армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

По его словам, Турция в нужное время сделает "неожиданные шаги в любую из ночей".