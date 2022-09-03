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Эрдоган пригрозил Греции "серьезными последствиями" и напомнил об Измире

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о "серьезных последствиях", если та будет "провоцировать" турецких военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам лишь одно: не забывайте об Измире!",- заявил Эрдоган.

Тем самым турецкий лидер напомнил о победе 100-летней давности, когда греческие войска были выбиты с захваченных земель Анатолии, в частности из Измира, армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

По его словам, Турция в нужное время сделает "неожиданные шаги в любую из ночей".

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО и его союзникам

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ТурцияГрецияРеджеп Тайип Эрдоган