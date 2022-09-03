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Ердоган пригрозив Греції "серйозними наслідками" та нагадав про Ізмір

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив Грецію про "серйозні наслідки", якщо та "провокуватиме" турецьких військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Якщо продовжите нинішній курс провокацій, то заплатіть високу ціну. Хочу сказати Афінам лише одне: не забувайте про Ізмір!", - заявив Ердоган.

Тим самим турецький лідер нагадав про перемогу 100-річної давнини, коли грецькі війська були вибиті із захоплених земель Анатолії, зокрема з Ізміру, армією під командуванням Мустафи Кемаля Ататюрка.

За його словами, Туреччина у потрібний час зробить "несподівані кроки будь-якої з ночей".

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Греція кинула виклик НАТО та його союзникам

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ТурцияГреціяРеджеп Тайіп Ердоган