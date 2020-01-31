Эрдоган пригрозил еще одной военной операцией в Сирии

Турция может провести еще одну военную операцию в Сирии, если ситуация в Идлибе не будет урегулирована. Об этом на заседании Совета национальной безопасности Турции заявил президент Реджеп Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, турецкая армия готова принять дополнительные меры против терроризма в различных регионах Сирии, в первую очередь в Идлибе. В принятом по итогам заседания Совбеза документе делается акцент на " чувствительности Анкары в вопросах защиты южных рубежей".

Кроме того, Турция осудила мирный план США по Ближнему Востоку. По мнению турецких властей, план президента США Дональда Трампа направлен на легитимизацию "политики оккупации в отношении Палестины и Иерусалима".

Напомним, в ноябре 2019 Турция возобновила военную операцию в Сирии. Кампания "Источник мира" должна была продлиться до полного устранения террористической угрозы на севере Сирии. Турция также рассчитывала, что США и Россия выполнят свои договоренности с Анкарой по зачистке террористов в этих регионах.

Ранее также США обвинили Российскую Федерацию в помощи Сирии в сокрытии химического оружия.