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В Сирии за сутки стали беженцами около 40 тыс. мирных жителей

Новости » Общество     29.01.2020 - 07:02
В Сирии за сутки стали беженцами около 40 тыс. мирных жителей
Иллюстративное фото (twitter.com/aa_russian)

Сирийцы покидают провинцию Идлиб из-за обстрелов армией Асада

В течение последних 24 часов около 40 000 мирных жителей сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны покинули свои дома из-за обстрелов армии Асада и российской авиации. Об этом передает "Анадолу".

По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

"За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России", - говорится в сообщении.

Также известно, что жители населенных пунктов зоны деэскалации бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией. Всего число внутренне перемещенных лиц в Сирии с начала ноября прошлого года достигло 541 тысяч человек.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 22 января, в результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 40 человек.

США обвинили РФ в препятствовании установлению перемирия в Сирии В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек
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