Кулеба о переговорах во Львове: от этой троицы зависит дипломатическое решение многих проблем
В Украине верят, что решение многих проблем зависит от скоординированности президента Украины Владимира Зеленского, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Кулеба, подводя итоги саммита во Львове, заявил, что никто Украину к уступкам на переговорах не склонял. Кроме того, по его словам, от решений Зеленского, Эрдогана и Гуттереша зависит дипломатическое решение многих вопросов.
"Между ними есть взаимопонимание", - заявил Кулеба.
Результатом переговоров стала координация позиций по ключевым вопросам. Лидеры обсудили "зерновой коридор", обстрелы на ЗАЭС и обмен военнопленных.
Также Кулеба заявил, что ему удалось обсудить вопрос саммита "Крымской платформа".
Напомним, что Эрдоган хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров. По его словам, война может завершиться за столом переговоров.
Зеленский по результатам встречи заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.
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