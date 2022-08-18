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Кулеба о переговорах во Львове: от этой троицы зависит дипломатическое решение многих проблем

Новина українською →
Львов, Четверг 18 августа 2022 20:01
Кулеба о переговорах во Львове: от этой троицы зависит дипломатическое решение многих проблем Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине верят, что решение многих проблем зависит от скоординированности президента Украины Владимира Зеленского, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Кулеба, подводя итоги саммита во Львове, заявил, что никто Украину к уступкам на переговорах не склонял. Кроме того, по его словам, от решений Зеленского, Эрдогана и Гуттереша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

"Между ними есть взаимопонимание", - заявил Кулеба.

Результатом переговоров стала координация позиций по ключевым вопросам. Лидеры обсудили "зерновой коридор", обстрелы на ЗАЭС и обмен военнопленных.

Также Кулеба заявил, что ему удалось обсудить вопрос саммита "Крымской платформа".

Напомним, что Эрдоган хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров. По его словам, война может завершиться за столом переговоров.

Зеленский по результатам встречи заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

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Львов Дмитрий Кулеба
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