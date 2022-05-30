Эрдоган предложил Путину встречу делегаций России, Украины и ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Предложил последнему провести встречу делегаций России, Украины и ООН.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Во время разговора Эрдоган отметил важность свести к минимуму негативные последствия войны и укрепить доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной.
Президент Турции отметил, что Стамбул готов принять делегации России, Украины и ООН, чтобы сыграть роль в возможном механизме наблюдения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция настаивает на том, чтобы Россия и Украина установила справедливый мир путем дипломатии. В то же время Эрдоган отметил, что его страна не намерена разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
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