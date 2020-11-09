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Эрдоган предложил Путину создать совместную группу по Карабаху

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Такое предложение Эрдоган сделал во время телефонного разговора с Путиным в субботу.

Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что Путин тепло встретил предложение Эрдогана о создании группы по Карабаху.

"Давайте вместе решим карабахскую проблему за одним столом", - предложил президент Турции.

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В ближайшие дни переговоры могут вернуться к двустороннему формату. Наступление азербайджанской армии должно быть остановлено, стороны должны сесть за стол переговоров. Рабочая группа будет призвана ускорить переговорный процесс.

Напомним, Эрдоган еще в конце октября предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

Отметим, в воскресенье, 8 ноября, Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. В Армении взятие стратегически важного города в Карабахе отрицают.

Также сообщалось, что из-за войны в Нагорном Карабахе почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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Новости Украины Владимир ПутинНагорный КарабахРеджеп Тайип Эрдоган