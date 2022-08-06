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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Кремля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что является уже не первой инициативой турецкого лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана, которое цитирует TRT Haber.

С таким заявлением турецкий президент выступил перед журналистами, отвечая на вопрос по итогам персональной встречи с Путиным в Сочи.

Эрдоган привел удачный, по его мнению, пример переговоров в Стамбуле, приведший к соглашению по "зерновому коридору".

"Несмотря на трудности, я верю в то, что кризис (война РФ против Украины - ред.) будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать свои намерения", - сказал президент Турции.

Предыстория

Напомним, о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина уже сообщается не впервые.

Турецкий лидер неоднократно заявлял о своей инициативе, а также о том, что обращался к Путину по этому вопросу.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и "выполнении их условий".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников. Впрочем, он недавно заявил, что сейчас неуместно при нынешней ситуации вести переговоры, потому что "пока россиянам не дадут по роже", они ничего не поймут.

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