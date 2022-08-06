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Ердоган знову запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував главі Кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Що є вже не першою ініціативою турецького лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана, яку цитує TRT Haber.

З такою заявою турецький президент виступив перед журналістами, відповідаючи на питання за підсумками персональної зустрічі з Путіним в Сочі.

Ердоган навів вдалий, на його думку, приклад перемовин в Стамбулі, що призвів до угоди щодо "зернового коридору".

"Попри труднощі, я вірю в те, що криза (війна РФ проти України - ред.) буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із Зеленським. Ми будемо продовжувати свої наміри", - сказав президент Туреччини.

Передісторія

Нагадаємо, про намір президента Туреччини Реджеп Тайіпа Ердогана провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна вже повідомляється не вперше.

Турецький лідер неодноразово заявляв про свою ініціативу, а також те, що звертався до Путіна щодо цього питання.

Натомість у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необідність ретельної підготовки та "виконання їх умов".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників. Втім, нещодавно заявив, що зараз недоречно при нинішній ситуації вести перемовини, бо "поки росіянам не наб'ють пику", вони нічого не зрозуміють.

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