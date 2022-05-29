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Ердоган зателефонує Зеленському та Путіну: названо дату

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Анкара, Неділя 29 травня 2022 14:48
Ердоган зателефонує Зеленському та Путіну: названо дату Фото: турецький президент Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Розмови заплановані на завтра, 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"У наших серцях є надія, що ця війна між Росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. ​​У понеділок матиму телефонну розмову з українською та російською стороною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган заявив, що Україні та Росії необхідно якнайшвидше встановити "справедливий мир" шляхом дипломатії.

При цьому він наголошував, що турецька влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

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