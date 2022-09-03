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Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

Новина українською →
Россия, Суббота 03 сентября 2022 12:42
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 3 сентября, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров речь, по большей части, шла об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Так, президенты двух стран обсудили ситуацию в Украине. В частности, Эрдоган обсудил с Путиным приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, обсуждалась и реализация заключенной в Стамбуле "зерновой сделки" и расширение экономических связей.

Напомним, Путин и Эрдоган встречались 5 августа. Тогда турецкий лидер согласился постепенно перейти на оплату за газ в российских рублях.

Эрдоган и Путин также обсуждали работу "зернового коридора" в Черном море для вывоза украинской аграрной продукции. Однако вопрос поставок турецких беспилотников "Байрактар" не поднимался.

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