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Ердоган повідомив, що кількість загиблих від землетрусів зросла до майже 19 000

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Туреччина, П'ятниця 10 лютого 2023 16:31
Ердоган повідомив, що кількість загиблих від землетрусів зросла до майже 19 000 Фото: кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що наразі відомо про 18991 загиблого внаслідок стихійного лиха. Кількість поранених складає 75523 людини, стільки ж осіб було евакуйовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що кількість загиблих в землетрусах зросла до 18 991. Продовжуються пошукові роботи.

"Число жертв землетрусу з епіцентром в турецькому Кахраманмараші досягло 18 991 людини", - заявив він.

Ердоган додав, що кількість поранених складає 75523 людини, понад 76 тисяч осіб евакуйовано із зон стихійного лиха. Екстрені служби продовжують пошукові роботи. Зокрема, в турецькій провінції Хатай рятувальники дістали 10-річну дівчинку з-під завалів через 90 годин після землетрусу.

Землетрус магнітудою 7,7, що пронісся Туреччиною в районі Пазарчик в Кахраманмараше 6 лютого в 4:17, став найсильнішим з 1939 року. До 12 лютого в Туреччині оголошений загальнонаціональний траур.

Нагадаємо, рятувальникам вдалося дістати з-під уламків будівлі українку та її 4-річного сина.

Також повідомлялося, що до Туреччини прямує друга група українських рятувальників.

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