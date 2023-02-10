Ердоган повідомив, що кількість загиблих від землетрусів зросла до майже 19 000
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що наразі відомо про 18991 загиблого внаслідок стихійного лиха. Кількість поранених складає 75523 людини, стільки ж осіб було евакуйовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що кількість загиблих в землетрусах зросла до 18 991. Продовжуються пошукові роботи.
"Число жертв землетрусу з епіцентром в турецькому Кахраманмараші досягло 18 991 людини", - заявив він.
Ердоган додав, що кількість поранених складає 75523 людини, понад 76 тисяч осіб евакуйовано із зон стихійного лиха. Екстрені служби продовжують пошукові роботи. Зокрема, в турецькій провінції Хатай рятувальники дістали 10-річну дівчинку з-під завалів через 90 годин після землетрусу.
Землетрус магнітудою 7,7, що пронісся Туреччиною в районі Пазарчик в Кахраманмараше 6 лютого в 4:17, став найсильнішим з 1939 року. До 12 лютого в Туреччині оголошений загальнонаціональний траур.
Нагадаємо, рятувальникам вдалося дістати з-під уламків будівлі українку та її 4-річного сина.
Також повідомлялося, що до Туреччини прямує друга група українських рятувальників.
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