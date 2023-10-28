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Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газа із жертвами в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі. Під час нього він звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Газа і порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч безневинних дітей у Секторі Гази", - заявив він. 

При цьому турецький лідер заявив, що Анкара не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі.

"Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це плювати. Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні", - заявив він.

Ердоган також відзначився цинічним висловлюванням про конфлікт Ізраїлю і Сектора Газа.

"Головним винуватцем різанини, яка розгортається в Секторі Газа, є Захід", - заявив Ердоган, при цьому він не згадав про те, що загострення конфлікту почалося з атаки терористів ХАМАС на Ізраїль. 

Ердоган також заявив, що Туреччина представить Ізраїль світу як військового злочинця.

"Звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? У Секторі Гази відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина", - сказав він.

Війна в Ізраїлі

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю у конфлікті на Близькому Сході відбулося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська в північну частину Сектора Газа.

Видання The New York Times повідомило, що на територію Сектору Газа в'їхали ізраїльські танки. ЦАХАЛ заявляє, що терористи ХАМАС "зазнають гніву" найближчим часом, але запевняють, що це ще не наземна операція.

При цьому вночі та вранці Сектор Гази знаходиться під потужним обстрілом із боку ізраїльської армії. Літаки ЦАХАЛу завдали ударів по 150 тунелях та підземним бункерам на півночі Гази. Також Ізраїль заявив про ліквідацію двох ватажків ХАМАС, які відповідали за повітряні сили бойовиків.

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