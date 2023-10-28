Эрдоган сравнил погибших в Секторе Газа с жертвами в Украине

"Те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертями тысяч невинных детей в Секторе Газа", - заявил он.

При этом турецкий лидер заявил, что Анкара не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле.

"Мы скорбим по каждому мирному жителю, но Израилю на это плевать. Мы проливали слезы по жителям многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни", - заявил он.

Эрдоган также отметился циничным высказыванием о конфликте Израиля и Сектора Газа.

"Главным виновником резни, которая разворачивается в Секторе Газа, является Запад", - заявил Эрдоган, при этом он не упомянул о том, что обострение конфликта началось с атаки террористов ХАМАС на Израиль.

Эрдоган также заявил, что Турция представит Израиль миру как военного преступника.

"Конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость? В Секторе Газа происходит не защита, а открытая, жестокая резня", - сказал он.

Война в Израиле

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть Сектора Газа.

Издание The New York Times сообщило, что на территорию Сектора Газа въехали израильские танки. ЦАХАЛ заявляет, что террористы ХАМАС "испытают гнев" в ближайшее время, но уверяют, что это еще не наземная операция.

При этом ночью и утром Сектор Газа находится под мощными обстрелами со стороны израильской армии. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по 150 тоннелям и подземным бункерам на севере Газы. Также Израиль заявил о ликвидации двух главарей ХАМАС, отвечавших за воздушные силы боевиков.

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