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Ердоган попросив Путіна дати ще один шанс на переговори з Україною

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

За інформацією видання, під час обговорень Ердоган попросив Путіна надати ще один шанс мирним переговорам з Україною. При цьому турецький лідер зазначив, що його країна може відіграти допоміжну роль у відновленні діалогу між країнами.

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ заявляли, що після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України "про мирні переговори не може бути й мови".

При цьому президент України Володимир Зеленський нещодавно наголошував на тому, що діалог з Росією вести поки неможливо, оскільки представники країни-агресора ставлять ультиматуми.

Більш детально про спроби Туреччини стати посередником у можливих мирних переговорах між Україною та РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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