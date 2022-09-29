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Эрдоган попросил Путина дать еще один шанс переговорам с Украиной

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, они обсудили возможность возобновления переговоров между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

По информации издания, в ходе обсуждений Эрдоган попросил Путина дать еще один шанс мирным переговорам с Украиной. При этом турецкий лидер отметил, что его страна может сыграть содействующую роль в возобновлении диалога между странами.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявляли, что после проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины "о мирных переговорах не может быть и речи".

При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркивал, что диалог с Россией вести пока невозможно, поскольку представители страны-агрессора ставят ультиматумы.

Более детально о попытках Турции стать посредником в возможных мирных переговорах между Украиной и РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган